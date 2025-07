Pozzallo, il 17 agosto al porto la tappa dell'icona Giubilare delle Misericordie d'Italia

L’icona Giubilare delle Misericordie d’Italia farà tappa la sera del 17 agosto al porto di Pozzallo. L’ Icona è composta da una Croce in legno, ricca di spunti e simboli “PELLEGRINI DI SPERANZA “ benedetta da Papa Francesco, prima che iniziasse la sua Peregrinatio per tutte le sedi dell’Italia delle Misericordie. "Perché a Pozzallo - si chiede il Governatore delle Misericordie, Angelo Gugliotta -: perché Città Natale di un paladino della Pace, perchè tanti uomini e donne della Misericordia ci siamo incontrati da posti diversi per accogliere tanti profughi carichi dei loro pesi di sofferenze, dolori ma anche pieni di speranza, di gioia di prospettive future. A Pozzallo abbiamo accolto tante mamme che hanno partorito, sono stati curati tanti migranti anche in emergenza sanitaria, sono stati accolti anche tanti cadaveri e morti. Ricorderemo il naufragio di Sampieri del 30 settembre 2013 con 13 morti . A Pozzallo abbiamo fatto “ecumenismo operativo” con tanti fratelli nell’accoglienza di cristiani e di musulmani A Pozzallo abbiamo costruito una tela di relazioni con le Istituzioni, le ONG, le persone di buona volontà . servitori dello Stato e gli operatori dell’informazione pubblica. L’evento inizia al tramonto della sera, avrà tre momenti accoglienza, svolgimento e riconsegna della Icona intorno alle 22.30, con momenti non solo clericali prettamente cristiani, ma laici, con testimonianze, poesie, musiche, canti e balli….. All’evento saranno presenti presente ed accoglierà la Croce, il Vescovo di Noto e tutte le autorità Civili e Militari".