Volley Modica: arriva la riconferma di Gianmarco Italia

Per la terza stagione consecutiva, il giovane schiacciatore Gianmarco Italia farà parte del roster dell'Avimecc Volley Modica, che a settembre inizierà la preparazione in vista del campionato di serie A3. Per il classe 2007, nonostante le numerose richieste arrivate, quindi, la possibilità di continuare il suo percorso di crescita con i “Galletti” e l'opportunità di confrontarsi in un campionato dal tasso tecnico molto elevato come quello di Terza Serie.