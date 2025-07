Due arresti allo Zen 2 di Palermo per droga e munizioni

I carabinieri hanno arrestato nel quartiere Zen 2 di Palermo due palermitani di 20 e 24 anni, gia' noti alle forze dell'ordine, accusati di spaccio di droga e detenzione abusiva di munizioni. In un primo intervento i militari a seguito di perquisizione locale e personale a carico del 20enne, hanno rinvenuto non solo sostanza stupefacente ma anche munizionamento di vario calibro. Il fiuto dei cani Vera e Aron e' stato essenziale perche', sono state recuperate complessivamente 16 dosi di hashish per un peso complessivo di circa 6 grammi contenute all'interno di un barattolo che l'indagato aveva nascosto all'interno del frigorifero, 47 cartucce calibro 9x21 nascoste in uno scatolo e rinvenute all'interno di un mobile della cucina, 8 cartucce di cui 5 calibro 9x21 e 3 calibro 7,65 in due box e la somma di circa 750 euro. Nella seconda attivita' eseguita in via Braglia, i carabinieri hanno notato i continui spostamenti del 24enne, che faceva da spoletta tra un magazzino della predetta via ed un padiglione della via Rocky Marciano. Insospettiti, i militari hanno deciso di bloccarlo per poter procedere con una perquisizione che, inizialmente, ha permesso di rinvenire all'interno delle tasche dei pantaloni la somma di circa 125 euro. L'attivita' di ricerca e' stata estesa anche al magazzino dal quale era stato visto uscire l'indagato ed al padiglione che lo stesso raggiungeva di volta in volta ed anche in questo caso, il fiuto dei cani del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, e' stato importantissimo per il rinvenimento all'interno del padiglione della via Rocky Marciano, di 15 dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 6 grammi occultate all'interno di un barattolo metallico oltre a vario materiale per il confezionamento dello stupefacente, mentre all'interno del magazzino della via Braglia, e' stata rinvenuta la somma di 1.700 euro. Entrambi gli arresti, sono stati convalidati dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo.