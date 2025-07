Presentata a Rosolini la festa del Patrono: ci sarà pure la Sagra del Carrubo

Presentato questa mattina a Rosolini il programma dei festeggiamenti in onore del Patrono San Luigi Gonzaga

Una tre giorni ( 1 - 3 agosto) di eventi culturali , enogastronomici, canori con in calendario la “Sagra del carrubo”, curata dal Comune di Rosolini in collaborazione con la locale Pro Loco.

L'inaugurazione si apre venerdì 1 agosto con un a sfilata lungo le vie cittadine con la presenza di carretti siciliani, musici e sbandieratori, gruppi folkloristici.

“Grazie alla preziosa collaborazione della Pro Loco di Rosolini, guidata da Salvatore Vizzini - dice il sindaco Giovanni Spadola - come Amministrazione Comunale, abbiamo varato un programma ricco di eventi che richiamerà l'arrivo di forestieri a Rosolini, della nostra economia. Restiamo una città accogliente ed ospitale. Ci aspettiamo la presenza di tantissime persone in città, di famiglie e di giovani, grazie anche ad un programma di iniziative ricco e variegato".

Il sindaco distribuisce anche i dovuti ringraziamenti. "E' stato risolutorio l'apporto del deputato Riccardo Gennuso per stilare il programma, coinvolgendo ilf Gal Eloro, l’Assessorato Regionale all’Agricoltura, l’Assessore Comunale allo Sport,Turismo e Spettacolo Luigia Di Stefano e tutti i componenti della coalizione amministrativa (assessori e consiglieri), dipendenti comunali.

Insomma - conclude il sindaco - abbiamo lavorato in maniera intensa ma soprattutto come una squadra, con l’obiettivo comune di offrire un prodotto capace di richiamare nel nostro Centro Storico tante famiglie, cittadini e turisti provenienti dalle zone limitrofe”