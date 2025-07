Incidente a pulmino con i tifosi del Catania, 9 feriti: uno è grave a Polla

Un pulmino di tifosi della Curva Sud partito da Catania per raggiungere il ritiro della squadra, a Norcia, in Umbria, ha avuto un incidente all'altezza di Salerno.

Il bilancio è di nove feriti, due dei quali sono stati ricoverati con la prognosi riservata all'ospedale di Polla.

I medici stanno valutando le condizioni dei feriti e al momento uno solo, come scrive il sito lasicilia.it, sarebbe in gravi condizioni ricoverato con la prognosi riservata all'ospedale di Polla. L'altro tifoso del Catania con la prognosi riservata, che è cosciente, è stato trasferito nell'ospedale del Vallo della Lucania, sempre in provincia di Salerno. Indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale. Sul posto, oltre ai soccorritori, sono intervenute le forze dell'ordine.

La società, in raccordo con la questura di Perugia, sta valutando quale iniziative adottare: domani, a Norcia, sono previste un'amichevole con una formazione locale e la presentazione pubblica del Catania in piazza.