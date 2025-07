Siracusa, è morto Paolo Mezzio: domani i funerali alle 16 a Sortino

Sindacati in lutto per la scomparsa di Paolo Mezzio, già segretario regionale della Cisl. Il sindacalista di Sortino è morto all'ospedale Umbertoprimo di Siracusa dove era ricoverato. “ Un uomo che, ricoprendo ruoli sindacali ai massimi livelli regionali e nazionali, ha dato lustro alle UST di Siracusa e Ragusa. Con Paolo Mezzio scompare un pezzo importante del nostro sindacato ” . C osì Giovanni Migliore, segretario generale della UST Cisl Ragusa Siracusa, ha commentato la notizia che ha scosso questa mattina l ’ intera organizzazione. Paolo Mezzio, iniziando la sua attività sindacale nella Fim per poi passare alla Filca, è stato , prima, seg retario generale di Ragusa e poi di Siracusa. Alla fine degli anni ’ 90 è stato segretario generale della Cisl Sicilia e, qualche anno dopo, componente della segreteria confederale nazionale dove ha ricoperto il ruolo di segretario organizzativo. Ha chiuso la sua esperienza sindacale occupandosi, da vice presidente, dell ’ Inas Cisl. “ La vicinanza dell ’ intera UST alla famiglia – ha aggiunto Migliore – per la perdita di Paolo. I funerali di Paolo Mezzio saranno celebrati domani alle 16 nellachiesa di Santa Sofia a Sortino. Alla moglie ed alle due figlie, il cordoglio di Nuovo Sud.