Sindacato in lutto, è morto Paolo Mezzio: uomo di punta della Cisl siciliana

Sindacato in lutto per la morte di Paolo Mezzio che, ricoprendo ruoli sindacali ai massimi livelli regionali e nazionali, ha dato lustro alle Ust di Siracusa e Ragusa. "Con Paolo Mezzio scompare un pezzo importante del nostro sindacato”. Così Giovanni Migliore, segretario generale della Ust Cisl Ragusa Siracusa, ha commentato la notizia che ha scosso l’intera organizzazione. Paolo Mezzio, iniziando la sua attività sindacale nella Fim per poi passare alla Filca, è stato, prima, segretario generale di Ragusa e poi di Siracusa. Alla fine degli anni ’90 è stato segretario generale della Cisl Sicilia e, qualche anno dopo, componente della segreteria confederale nazionale dove ha ricoperto il ruolo di segretario organizzativo. Ha chiuso la sua esperienza sindacale occupandosi, da vicepresidente, dell’Inas Cisl. “La vicinanza dell’intera Unione sindacale territoriale alla famiglia – ha aggiunto Migliore – per la perdita di Paolo”.

“Apprendiamo con profonda tristezza la notizia della scomparsa di Paolo Mezzio, figura di primo piano del sindacalismo confederale e protagonista di una lunga stagione di impegno a tutela dei diritti e della dignità del lavoro. Nel suo percorso sindacale, Paolo Mezzio ha ricoperto ruoli di grande responsabilità, dalla guida delle strutture territoriali della CISL di Ragusa e Siracusa fino alla segreteria nazionale, distinguendosi sempre per passione, competenza e capacità di visione. A nome mio personale e della CGIL di Siracusa, esprimiamo cordoglio e vicinanza alla sua famiglia, alla CISL e a quanti lo hanno conosciuto e stimato. Con la sua scomparsa viene meno un testimone autentico del valore del sindacato come strumento di giustizia sociale e coesione territoriale.” Così il Segretario generale della Cgil di Siracusa, Roberto Alosi.