Comiso, Laboratorio Politico Berlinguer: nasce uno "spazio integrazione"

Nasce a Comiso, all’interno del LPB (Laboratorio Politico Berlinguer) Comiso, “Spazio Integrazione” uno spazio interamente dedicato all’inserimento e all’integrazione di cittadini stranieri nel tessuto sociale comisano e provinciale. Tale iniziativa si inserisce perfettamente e prende l’avvio dalla campagna di tesseramento iniziata con il nuovo anno e continuata, in maniera incessante e produttiva sino ad oggi con l’ingresso di sempre nuovi iscritti anche tra le fila di cittadini stranieri che già da molto tempo vivono, lavorano e si integrano nel territorio ibleo. Lo spazio è stato progettato e realizzato su iniziativa di un gruppo di cittadini “stranieri” che, in piena osservanza al principio di inclusione, aspirano a condividere, con la realtà locale di cui si sentono ormai parte integrante, la gestione del sistema economico, culturale, politico ed amministrativo della città.

“Il nostro intento- dichiara Moussa Sangara (nella foto) neo nominato referente di “Spazio Integrazione”- è quello di dare, in questa realtà territoriale che ci ha accolto insieme alle nostre famiglie, un contributo attivo e proficuo in valori, idee e progetti che possano arricchire e valorizzare la società che ci circonda. Questa iniziativa nasce dalla volontà di affermare il principio che “il cittadino straniero” non è, e non vuole costituire, un elemento destabilizzante del sistema sociale in cui è inserito bensì un valore aggiunto e che, in una società multietnica e multiculturale, la chiave per una convivenza proficua vada ricercata in un processo di integrazione ed inclusione. Siamo convinti che le difficoltà e le sfide che possono sorgere in tale processo attuativo debbano essere appianate promuovendo ed incentivando il rispetto reciproco ed il dialogo interculturale”.