Caldo, temperature in calo: domani a Catania verranno percepiti 39 gradi

Massime in sensibile calo su tutto il Sud, localmente marcato sui settori tirrenici della Sicilia, valori da elevati a molto elevati sui settori interni centro-orientali dell'isola.

Sono le previsioni per domani pubblicato dal bollettino della Protezione civile regionale che abbassa il livello di rischi incendi da rosso ad arancione.

Temperature leggermente in calo nelle tre città maggiormente esposte alle ondate di calore: domani la temperatura massima percepita sarà di 39 gradi a Catania, di 38 a Messina e di 35 a Palermo.

Un ulteriore abbassamento è previsto per domenica: 37 gradi a Catania, 33 a Messina e a Palermo.