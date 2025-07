Fratelli d'Italia volta pagina a Solarino, Giuseppe Carrubba nuovo commissario

Giuseppe Carrubba è stato designato come nuovo Commissario del Coordinamento Cittadino di Solarino. La sua esperienza, il suo impegno costante e la sua visione per il futuro del partito sono qualità che siamo certi daranno impulso alla nostra azione politica locale. Carrubba, e molti altri sono pronti a portare avanti il lavoro di squadra iniziato da Luciano Puglisi, al fine di consolidare il partito sul territorio e ampliare il nostro supporto tra la gente.

"È con grande ottimismo e fiducia che guardiamo alla prossima fase del nostro cammino - dice il segretario provinciale Salvatore Coletta -convinti che la forza del gruppo saprà rispondere alle esigenze dei cittadini e contribuire significativamente al dialogo politico in corso.

Ringraziamo tutti i tesserati e i sostenitori per la loro partecipazione e coinvolgimento attivo. Invitiamo tutti a unirsi a noi in questo emozionante nuovo capitolo di Fratelli d'Italia a Solarino."