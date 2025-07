Altre tre denunce a Pachino per furto di energia elettrica

Giovedì mattina, in Pachino, i Carabinieri della Compagnia di Noto, nel corso di predisposto servizio di controllo, coadiuvati da personale tecnico dell’ENEL, hanno denunciato tre persone per furto di energia elettrica. I soggetti denunciati, un 34enne con precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio; una 30enne con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e una 60enne, tutti residenti in via Cappellini, sono risultati avere presso le proprie abitazioni allacci abusivi alla rete di distribuzione elettrica.