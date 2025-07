Esplodono 5 colpi di pistola a salve in piazza a Rosolini: due denunciati

I Carabinieri della Stazione di Rosolini hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un 22enne, con precedenti di polizia per resistenza a Pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere e guida senza patente e un 18enne per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere ed esplosioni pericolose. I due giovani, dopo avere esploso 5 colpi di pistola a salve in Piazza Garibaldi, centro cittadino, sono stati identificati e denunciati dai Carabinieri che li hanno trovati in possesso di una pistola a salve con tappo rosso e 40 cartucce a salve inesplose. La pistola e le cartucce sono state sequestrate.