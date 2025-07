Inaugurato a Cassibile il nuovo Centro anziani

Il nuovo Centro anziani di Cassibile è stato inaugurato stamattina dal sindaco, Francesco Italia. Erano presenti gli assessori Palma Daniela Vasques (Sanità), Giuseppe Casella (Decentramento), Marco Zappulla (Servizi sociali) oltre al vice presidente del consiglio comunale Conci Carbone, al consigliere comunale Paolo Romano e ai delegati di quartiere Marcello Palminteri (Cassibile) e Tatiana Gambarro che si occupa delle contrade marinare. Il Centro è stato realizzato in via Nazionale 286 in un immobile che prima ospitava il Circolo operaio, acquistato poco più di un anno fa dall’Amministrazione proprio per venire incontro a una richiesta partita dagli anziani del quartiere che vivono il disagio di abitare lontano da Siracusa.