Polivalente Vittoria, Scuderi (FdI): qualcuno ha la memoria corta

“E’ bene che i lavori per il nuovo impianto sportivo polivalente nella cittadella fieristica Emaia continuino con celerità, ma l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vittoria ha la memoria corta”. Così il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Scuderi, che interviene dopo il sopralluogo effettuato dallo stesso rappresentante dell’amministrazione Aiello all’impianto in questione. “A causa della vendicativa furia politica di questa amministrazione che bocciò il Piano regolatore "Moscato" – continua Scuderi – è bene ricordare, piuttosto, che si rischiava di perdere i fondi del Pnrr perché non c’era un terreno comunale su cui realizzare l'opera. È solo grazie alla collaborazione in consiglio dell'opposizione di centrodestra che la giunta riuscì a mettere una "toppa" al problema, anche se ciò, purtroppo, ha significato penalizzare la cittadella fieristica Emaia in termini di spazi e parcheggi. Quindi un suggerimento: che l'assessore e la compagine di cui fa parte facciano un bel bagno di umiltà e, invece di accusare in ogni occasione l’opposizione, raccontino i fatti con onestà intellettuale. Dire la verità è una dote che la politica non può perdere, è una dote che qualifica chi interpreta il servizio ai cittadini come una missione da chi, invece, lo fa per altri scopi. E sono quelli che, di sicuro, non ci appartengono”.