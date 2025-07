Detenuto di 30 anni si suicida nel carcere di Trapani

Tunisino, 30 anni non ancora compiuti, accusato di reati connessi alla detenzione e allo spaccio di stupefacenti, affetto da patologie psichiche, si è impiccato ieri sera nella sua cella presso la casa circondariale di Trapani, a nulla sono valsi i soccorsi della Polizia penitenziaria e dei sanitari. Sale così a 44 (più uno ammesso al lavoro all'esterno e un altro in una REMS) la tragica conta dei detenuti che si sono tolti la vita dall'inizio dell'anno, cui bisogna aggiungere 3 operatori. Una mattanza senza fine, mentre il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e il Governo Meloni continuano a pestare l'acqua nel mortaio annunciando provvedimenti, per lo più triti e ritriti, di sicura inefficacia, al pari di quello adottato un anno fa (decreto-legge 92/2024). Siamo ormai agli annunci balneari che non guardano evidentemente all'emergenza in atto, ma solo a esigenze utilitaristiche". Lo dichiara Gennarino De Fazio, Segretario Generale della UILPA Polizia Penitenziaria.

"A Trapani - aggiunge - 524 reclusi sono stipati in 497 posti disponibili, mentre gli operatori di Polizia penitenziaria assegnati sono 260, quando ne servirebbero almeno 417, con un deficit di oltre il 35%, tanto che capita che un solo agente debba occuparsi, per esempio, di sorvegliare a vista ben 4 detenuti contemporaneamente. Anche per tali ragioni la UILPA Polizia Penitenziaria Territoriale, congiuntamente ad altre Organizzazioni Sindacali, ha dichiarato lo stato di agitazione e mercoledì prossimo sarà ricevuta dal Prefetto. Ma è di ogni evidenza che risposte concrete potrebbero e dovrebbero arrivare dalla politica.

16mila detenuti oltre i posti disponibili e 18mila agenti mancanti agli organici della Polizia penitenziaria, che diventano 20mila se si guarda solo alle carceri, attesi gli esuberi negli uffici ministeriali ed extra-penitenziari, richiederebbero interventi risoluti e tangibili e non disegni di legge di dubbia attuabilità ed efficacia". "Noi continuiamo a ripeterlo anche a futura memoria, le carceri sono sull'orlo del collasso. Continuando così nelle prossime settimane potrebbe accadere di tutto", conclude De Fazio.