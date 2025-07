Parte il 24 agosto il campionato di calcio di serie C: il 17 sarà Coppa Italia

Prenderà ufficialmente il via domenica 24 agosto 2025 il prossimo campionato di Serie C. A stabilirlo è la Lega Pro. Prevista una sosta domenica 28 dicembre 2025, utile per consentire un momento di pausa nel periodo natalizio. Durante l'arco del campionato si disputeranno tre turni infrasettimanali, programmati per mercoledì 24 settembre 2025, mercoledì 11 febbraio 2026 e mercoledì 4 marzo 2026. Il termine della stagione regolare è fissato per domenica 26 aprile 2026. Per quanto riguarda la Coppa Italia di Serie C, la competizione inizierà con il primo turno eliminatorio domenica 17 agosto 2025, seguito dal secondo turno eliminatorio mercoledì 29 ottobre 2025. Gli ottavi di finale si disputeranno mercoledì 26 novembre 2025, mentre i quarti di finale sono previsti per mercoledì 10 dicembre 2025. Le semifinali si giocheranno con formula andata e ritorno: l'andata mercoledì 14 gennaio 2026, il ritorno mercoledì 28 gennaio 2026. La finale, anch'essa articolata in due gare, è in programma per mercoledì 18 marzo 2026 (andata) e mercoledì 1º aprile 2026 (ritorno).

Si avvicina l'inizio del prossimo campionato di Serie C. Il Consiglio direttivo della Lega Pro, infatti, ha deliberato la composizione dei gironi del prossimo torneo. Di seguito l'elenco completo:

Girone A: Albinoleffe, Alcione Milano, Arzignano Valchiampo, Cittadella, Dolomiti Bellunesi, Giana Erminio, Inter U23, L.R.

Vicenza, Lecco, Lumezzane, Novara, Ospitaletto Franciacorta, Pergolettese, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Union Brescia, Virtus Verona.

Girone B: Arezzo, Ascoli, Bra, Campobasso, Carpi, Forlì, Gubbio, Guidonia Montecelio, Juventus Next Gen, Livorno, Perugia, Pineto, Pontedera, Ravenna, Rimini, Sambenedettese, Ternana, Torres, Vis Pesaro.

Girone C: Atalanta U23, Audace Cerignola, AZ Picerno, Benevento, Casarano, Casertana, Catania, Cavese, Cosenza, Crotone, Foggia, Pianese Giugliano, Latina, Monopoli, Potenza, Salernitana, Siracusa, Sorrento, Team Altamura, Trapani.