Parla il portiere del Palermo Gomis: "I tifosi possono fare la differenza"

"Sono molto contento di essere tornato e di avere cominciato cn il Gruppo. Stiamo conoscendo i nuovi arrivati, anche se per ora sono pochi e stiamo cercando di ritrovare certezze, assimilando i meccanismi del nuovo allenatore".

Lo ha detto il portiere del Palermo Alfred Gomis, attraverso i canali ufficiali dei rosanero.

"Iniziare la stagione con questa energia è fondamentale. Anche i tifosi ci stanno seguendo con entusiasmo dobbiamo continuare a coltivarlo". Gomis vuole lasciarsi alle spalle l'infortunio che lo ha tenuto fuori praticamente per tutta la scorsa stagione:

"Gli infortuni fanno parte del calcio, il mio è stato solo un incidente di percorso, ormai superato. Ringrazio i compagni, che mi stanno trasmettendo energia positiva: sono contento".

Sul nuovo tecnico Pippo Inzaghi: "Non devo certo presentarlo io.

Ha idee molto chiare, lo ha dimostrato anche lo scorso anno con il Pisa facendo qualcosa di grandioso — e non è stata la prima volta.

"I tifosi possono fare la differenza - conclude Gomis - sono sempre fondamentali. Abbiamo chiuso male la scorsa stagione, ma è bastata la scintilla dell'arrivo del nuovo allenatore per riaccendere l'entusiasmo. Avere una proprietà come il City Group è un valore aggiunto: giocare partite come quella contro il Manchester sarà un lusso e cercheremo di fare del nostro meglio".