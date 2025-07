Modica Calcio, arriva in rossoblù il centrale difensivo Mbaye

Il Modica Calcio continua ad alzare il "muro" davanti al portiere Romano; dopo l’arrivo di Intzidis è ufficiale anche l’approdo in rossoblù di Ibrahime Mbaye, centrale difensivo con esperienza in Serie D, che ha sposato il progetto Raciti lanciato questa estate dal duo Pitino - Gugliotta. Cresciuto in Italia nella Primavera del Crotone, ha mosso i primi passi tra i grandi con la maglia della Viterbese in Serie C. Quindi un lungo percorso in D con le maglie di Roccella, Troina, Casale, Locri, Ragusa, Enna e Licata. Ora tutto è pronto per il suo passaggio al Modica Calcio, nel quale ha riconosciuto una società passionale e ambiziosa.

Dopo l’approdo all’ombra del Castello di Intzidis è lui il secondo centrale in arrivo in città, una coppia, quella rossoblù, pronta a dare certezze davanti a Romano.