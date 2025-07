Giovane motociclista morto a Floridia in uno scontro con un furgone

Un giovane è morto a Floridia in un tragico incidente stradale avvenuto all'imbrunire nel tratto che porta a Solarino, all'altezza della rotatoria che immette verso il cimitero. A perdere la vita M.L., 27 anni che viaggiava in sella ad ua moto. Per cause ancora tutte da accertare, la moto avrebbe impattato con un furgone. Lo scontro è stato violento, micidiale per il motociclista. Scattato l'allarme sul posto è arrivata un'ambulanza, la polizia locale ed i carabienieri. La strada è stata chiusa per agevolare i soccorsi ed evitare la folla di curiosi sul posto. M.L è deceduto appena giunto all'ospedale di Siracusa. Le ferite riportate nello scontro sono state fatali.