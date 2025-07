Morto a Floridia in un incidente, la Procura apre una inchiesta per omicidio stradale

Aveva soltanto 25 anni Marco Latina, il ragazzo morto ieri sera a Floridia in un incidnete stradale. Una vita davanti spezzata da un tragico destino. A meno di 24 ore dalla tragedia, resta poco chiara la dinamica del sinistro che ha coinvolto un furgone con alla guida M.V. che ha riportato qualche contusione, ma nella sostanza, è rimasto illeso. Per stabilire le cause e la responsabiità dell'accaduto, hanno lavorato gli agenti della polizia locale che hanno informato il Pm di turno a Siracusa. Il corpo del ragazzo si trova all'obitorio dell'ospedale Umberto I°di Siracusa in attesa che il magistrato decida se fare effettuare l'autopsia sul cadavere. Marco Latina era alla guida di una moto, poi lo schianto con il furgone che gli è cosstato la vita. Quando il ragazzo è stato soccorso era in vita, ma la situazione è apparsa abbastanza critica. E' deceduto al suo arrivo in ospedale.