Acate, all'Istituto Comprensivo "Capitano Puglisi" il Premio "Gabriele Carrubba"

All'Istituto Comprensivo "Capitano Puglisi" di Acate il premio "Gabriele Carrrubba", arrivato alla dodicesima edizione. Questa volta le figlie dell'ex direttore postale Maria Teresa e Ginetta, entrambe insegnanti, nel centenario della sua nascita, hanno voluto riconoscere l'importanza della scuola: "Un canale importante - hanno detto - per la formazione dei futuri cittadini, per l'impegno con cui i docenti portano avanti anche attività extrascolastiche, atte a valorizzare la cultura in tutti i suoi aspetti".

Alla cerimonia, che si è svolta deliberatamente nell'abitazione privata di Maria Teresa, dove tutto parla di quel padre giovane telegrafista che nel luglio del 1943 comunicava le imminenti incursioni degli aerei americani, e che fu anche assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione e presidente del Consiglio comunale, erano presenti il sindaco Gianfranco Fidone e la presidente del civico Consesso, Cristina Cicero.

Prima della consegna della targa ricordo al dirigente scolastico Salvatore Panagia e alla vice Manuela Nicaso, oltre a un contributo economico per l'acquisto di materiale didattico, anche alcuni momenti musicali, apprezzati dai tanti presenti. Ad esibirsi al violino l'insegnante Luca Passafiume e il piccolo Gabriele Eterno, mentre il chitarrista Giuseppe Eterno ha cantato la mitica "Sogna, ragazzo, sogna" di Roberto Vecchioni.

La serata è stata moderata dal giornalista Emanuele Ferrera, che ha delineato il percorso pubblico e privato di Gabriele Carrubba con alcuni ricordi personali.

C.I.