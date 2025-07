Si introducono in una scuola in disuso per rubare: 2 denunciati a Catania

La Polizia di Stato ha denunciato due catanesi, un 36enne pregiudicato e un 21enne incensurato, per tentato furto aggravato in concorso, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.

La vicenda è iniziata con una chiamata al numero unico di emergenza nel corso della quale sono stati segnalati due uomini che dopo essersi introdotti in un edificio scolastico in disuso, nel quartiere San Cristoforo, si aggiravano all’interno in maniera sospetta.

Dopo aver ricevuto la nota dalla Sala Operativa, ad intervenire sul posto sono stati gli agenti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania.

Arrivati sul luogo della segnalazione, i poliziotti si sono immediatamente accorti che la catena del cancello d’ingresso era stata tagliata. A quel punto hanno deciso di entrare per effettuare tutti i necessari controlli. Una volta all’interno dell’edificio, muovendosi senza fare il minimo rumore, sono riusciti, dopo pochi minuti, a sorprendere i due uomini descritti nella segnalazione. Questi ultimi, non appena si sono accorti della presenza della Polizia, hanno provato goffamente a nascondersi dietro un tavolo, ma il loro maldestro tentativo è stato vano. I poliziotti, dopo aver bloccato i due malviventi, hanno subito notato la presenza di numerosi arnesi atti allo scasso all’interno della stanza. Nello specifico un mazzuolo, una chiave a pappagallo, una tronchese, una tenaglia e una grossa cesoia, con tutta probabilità usata poco prima per troncare la catena.

Una volta scoperti, non potendo negare l’evidenza dei fatti, i due hanno ammesso le loro reali intenzioni, raccontando ai poliziotti di essersi introdotti in quell’edificio per rubare del ferro che avrebbero voluto rivendere successivamente.

Tutti gli attrezzi sono stati sottoposti a sequestro e i due sono stati condotti negli uffici della Questura, dove, dopo gli adempimenti di rito, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per tentato furto aggravato in concorso.