Hotel confiscato alla mafia a Palermo: la gestione affidata a nipote di Brusca

Il Tribunale di Palermo ha affidato in gestione alla società di Giorgio Cristiano, nipote dell'ex boss Giovanni Brusca, un hotel che si trova nel centro di Palermo, in piazza Politeama, e che è stato confiscato alla mafia nel 2021.

La notizia, pubblicata da Fanpage.it, è stata confermata dall'Agenzia per i Beni confiscati che ha precisato che la società di Cristiano, la Cribea srl, non è oggetto di misure di prevenzione patrimoniali.

L'hotel sarebbe stato confiscato nel 2020 e l'anno dopo sarebbe stato dato in gestione dal tribunale alla società di Cristiano.

Giovanni Brusca, capomafia di San Giuseppe Jato, poi pentito, l'uomo che ha premuto il telecomando nella strage di Capaci e che ha fatto sequestrare e uccidere il piccolo Giuseppe Di Matteo, ha finito di scontare la pena qualche mese fa.