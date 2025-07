Modica Calcio, altro arrivo di qualità: in rossoblù Alessio Asero

Il Modica Calcio ha ingaggiato Alessio Asero, ala offensiva duttile e capace di coprire tutta la fascia con grinta e qualità. Un innesto di assoluto valore, considerato uno dei migliori talenti della categoria, che porta entusiasmo e competitività alla squadra. Classe 2000, cresciuto nelle giovanili del Siracusa, Asero ha dimostrato il suo valore tra Biancavilla e Paternò, dove ha lavorato fianco a fianco con mister Raciti, conquistando la prestigiosa Coppa Italia Eccellenza nazionale e contribuendo alla storica promozione in Serie D. La sua scelta di scendere di categoria per sposare un progetto ambizioso e di crescita dimostra la fiducia e la determinazione nel voler far parte del Modica Calcio.