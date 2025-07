Cioccolato di Modica: incarto speciale con la copertina del giallo "Assurdo ma vero" di Valentina Raffa

La firma sulla barretta del cioccolato di Modica con l’incarto speciale raffigurante la copertina del giallo thriller “Assurdo ma vero” ambientato in Sicilia, uscito in libreria il 3 luglio scorso. Un’emozione vissuta dalla giornalista Valentina Raffa, a cui il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica ha dedicato l’iniziativa riservata ad autori del calibro di Caprarica. “Vedere la copertina del mio libro sull’incarto della barretta del Consorzio del Cioccolato di Modica mi rende orgogliosa – dice l’autrice -. Amo il cioccolato “di vittru” (vetro), (chiamato così per la sua granulosità dovuta allo zucchero che si sente sotto i denti), tanto da farne un ristoro per la protagonista del mio romanzo, la giornalista Angel Messina. Non posso che essere contenta del fatto che il Consorzio ha annunciato che mi seguirà nelle mie presentazioni dell’opera”.

“Assurdo ma vero è un giallo thriller appassionante ed è anche strumento culturale di promozione del territorio – commenta Nino Scivoletto, direttore del Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica -. In esso, infatti, si parla della nostra terra, con i suoi paesaggi spettacolari, tra spiagge e campagne, e con i suoi prodotti gastronomici, tra cui proprio il cioccolato di Modica che accompagna la protagonista nel quotidiano e serve a farle trovare la giusta concentrazione per le sue investigazioni”. La barretta con incarto speciale sarà data in dono, fino a esaurimento scorte, a chi acquisterà una copia del libro durante le presentazioni dell’opera.