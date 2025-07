Aeroporto di Comiso, Dipasquale (PD): lo scalo è ostaggio della politica

Il rilancio dell’aeroporto di Comiso ancora in “lista d’attesa” mentre c’è l’ennesimo rinvio – a settembre – della definizione degli assetti della SAC che gestisce gli scali di Catania e Comiso. E si susseguono le prese di posizione e le proteste per quello che rimane un grande “bluff”, vale a dire il “decollo” – per ora solo virtuale - del “Pio La Torre”.

"L'ennesimo rinvio dell'assemblea della SAC, che avrebbe dovuto decidere sulla nuova governance, è l'ennesima dimostrazione di una politica che antepone gli interessi di parte a quelli dei cittadini e del territorio". Lo dichiara il parlamentare regionale del Partito Democratico all'ARS, Nello Dipasquale, commentando lo stallo che si registra nella società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso.

"Aspettavamo le nuove nomine in SAC per poter incontrare il CDA e parlare della provincia di Ragusa e dell'aeroporto di Comiso – prosegue Dipasquale – ma l'assemblea non si tiene perché la politica deve mettersi d'accordo sui posti da spartire all'interno della SAC. È un problema tutto interno a Forza Italia e Fratelli d'Italia, una mera e pura spartizione di potere che tiene in ostaggio la SAC. Mi dispiace che nessuno lo dica apertamente, forse per non inimicarsi il Presidente della Regione e la coalizione di centro-destra. "Il governatore Schifani e il suo governo hanno come unico interesse quello di sistemarsi le poltrone e non quello di risolvere la questione degli aeroporti minori, per i quali, purtroppo, per tanti anni c'è stato un disinteresse".

Intanto, “Controcorrente Ragusa” ha partecipato a Palermo a un momento di confronto sull’aeroporto di Comiso, promosso dall’onorevole La Vardera, con i componenti del comitato a difesa e sviluppo dello scalo. Lo dice Massimo Iannucci, esponente ragusano del movimento di La Vardera, che ha partecipato al confronto assieme al consigliere comunale Saverio Buscemi, anch’egli punto di riferimento del neonato movimento politico. “Durante l’incontro – chiarisce Iannucci – sono emerse vecchie e nuove criticità legate all’aeroporto di Comiso. Del resto, si tratta di una materia troppo importante da definire per il futuro infrastrutturale del nostro territorio. E, nel corso del confronto, è emersa la necessità di arrivare ad affrontare la questione nella maniera più approfondita possibile, andando, magari, fino alle radici, fino al “peccato originale” che ha segnato questa infrastruttura. Andiamo avanti e cerchiamo di raccogliere tutte quelle risposte che si rendono necessarie per garantire al Pio La Torre un minimo di rilancio. Così com’è non può stare e, anzi, sarebbe destinato a morte sicura. Dubbi anche sul management che, in più di una occasione, non si è rivelato all’altezza della situazione.

NELLA FOTO, la delegazione di "Controcorrente Ragusa" a Palermo