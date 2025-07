Il trattore si ribalta e viene schiacciato, morto un 60enne a Floridia

Una disgrazia si è consumata ieri pomeriggio a Floridia. Un sessantenne, Giuseppe Spada, ha perso la vita mentre lavorava in un suo appezzamentao di terra. L'uomo era a bordo sel proprio trattore, quando per cause ancora da accertare, il mezzo si è ribaltato schiacciando Spada. Sarebbe stato uno dei nipoti della vittima a fare scattare l'allarme. Non vedendo rincasare lo zio si è recato in campagna. Si è trovatp di fonte ad una scena terribile. Sul posto i carabinieri per un sopralluogo. I militari dell'Arma hanno avviato indagini