Coppa Italia di C, il Siracusa debutta a Foggia: il Catania a Crotone e Trapani a Picerno

La nuova stagione della Coppa Italia Serie C prende ufficialmente il via nel weekend del 16-17 agosto 2025 con il primo turno eliminatorio, che si disputerà in gara unica ad eliminazione diretta. Le gare si svolgeranno secondo la formula della partita secca: in caso di parità al termine dei 90 minuti, si procederà direttamente ai calci di rigore. Le squadre vincenti accederanno al turno successivo.

Di seguito il programma completo:

SABATO 16 AGOSTO 2025 Gruppo 1 Lumezzane - Inter U23 (ore 21:00, Lumezzane) Giana Erminio - Atalanta U23 (ore 18:00, Gorgonzola) Pergolettese - Renate (ore 18:00, Crema) AlbinoLeffe - Pro Vercelli (ore 18:00, Zanica) Gruppo 2 Sambenedettese - Vis Pesaro (ore 21:00, San Benedetto del Tronto) Arzignano Valchiampo - Triestina (ore 18:00, Arzignano) Gruppo 3 Benevento - Guidonia Montecelio (ore 21:00, Benevento) Arezzo - Bra (ore 18:00, Arezzo) Giugliano - Pianese (ore 18:00, Giugliano) Torres - Livorno (ore 21:00, Sassari) Campobasso - Casertana (ore 21:00, Campobasso) Gruppo 4 Foggia - Siracusa (ore 21:00, Foggia) Monopoli - Cosenza (ore 21:00, Monopoli) Potenza - Cavese (ore 18:00, Potenza)

DOMENICA 17 AGOSTO 2025 Gruppo 1 Juventus Next Gen - Novara (ore 18:00, Torino) Lecco - Ospitaletto Franciacorta (ore 18:00, Lecco) Pro Patria - Alcione Milano (ore 18:00, Busto Arsizio) Gruppo 2 Ravenna - Cittadella (ore 18:00, Ravenna) Virtus Verona - Forlì (ore 18:00, Verona) Union Brescia - Dolomiti Bellunesi (ore 21:00, Brescia) Carpi - Trento (ore 21:00, Carpi) Pineto - Ascoli (ore 21:00, Pineto) Gruppo 3 Perugia - Pontedera (ore 18:00, Perugia) Latina - Gubbio (ore 21:00, Latina) Gruppo 4 Casarano - Team Altamura (ore 21:00, Casarano) Crotone - Catania (ore 21:00, Crotone) Salernitana - Sorrento (ore 21:00, Salerno) AZ Picerno - Trapani (ore 18:00, Picerno)