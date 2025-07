Il fuoco minaccia un campo scout tra Rgalna e Biancavilla al 'Vallone'

La giornata di caldo afoso sta facendo sentire i suoi effetti a Catania e provincia. Secondo quanto riferito dalla sala operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco del capoluogo etneo, l'intervento riguardante l'incendio tra Ragalna e Biancavilla, precisamente in contrada Vallone, nei pressi di un campo scout è ancora in corso. Per fortuna non ci sono notizie di persone rimaste ferite o intossicate, ma si sta procedendo con cura, data la presenza di una discarica. Un altro vasto incendio sta avendo luogo a Caltagirone, precisamente tra via Gelone e via Pitrelli, ma anche in questo caso non ci sono notizie di danni a persone.