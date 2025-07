Incendi boschivi in Grecia, feriti 6 vigii del fuoco

Sei vigili del fuoco impegnati a combattere gli incendi boschivi in Grecia sono stati ricoverati in ospedale con ustioni e intossicazione da fumo, mentre proseguono le evacuazioni in alcune località a soli 30 km a nord di Atene.

L'odore di legno bruciato si è diffuso fino al centro della capitale, riporta la Bbc.

Ieri la Grecia ha chiesto l'aiuto dell'Unione Europea per combattere l'incendio, uno dei più gravi sui cinque attualmente attivi nel Paese.

Le temperature dovrebbero raggiungere oggi i 44 gradi Celsius.

"Abbiamo vigili del fuoco feriti, vite umane sono state messe a rischio, proprietà sono state bruciate e aree forestali sono state distrutte", ha detto il ministro greco per la Crisi climatica e la Protezione civile, Giannis Kefalogiannis.

Nella regione di Attica, in cui si trova Atene, l'incendio divampato ieri ad Afidnes si è rapidamente propagato a Drosopigi, Kryoneri e Agios Stefanos, costringendo gli abitanti ad abbandonare le loro case. Sebbene i vigili del fuoco abbiano dichiarato che il fronte principale è stato domato, alcuni focolai sparsi continuano a bruciare. Più di 200 vigili del fuoco, supportati da elicotteri e aerei antincendio, stanno ancora operando nella zona.