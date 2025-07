Palermo, 'Open Ladies' di tennis, stasera la finalissima tra Jones e Kovermans

La testa di serie numero 3, Francesca Jones, contro l'autentica sorpresa del torneo, la numero 201 al mondo, l'olandese Anouk Kovermans. Saranno loro a contendersi il titolo della 36^ edizione dei "Palermo Ladies Open". La finale è in programma stasera alle ore 20.15 sul campo centrale del Country Time club che, mai come quest'anno, si è riempito per le partite che contano, oltre che per le beniamine di casa Giorgia Pedone (eliminata al primo turno) e Anastasia Abbagnato (hanno superato un turno nel torneo di doppio).

Per la prima volta una tennista britannica accede alla finale dei Palermo Ladies Open. Il merito è di Francesca Jones, 24 anni, che approda all'atto conclusivo del Wta 125 del Country senza aver perso un set. Il ruolino di marcia rimane immacolato anche nella semifinale disputata contro Tatiana Prozorova. La Jones che, grazie alla finale di Palermo consolida un posto nella top 100 (

92 nella classifica live), ha impiegato un'ora e 42 minuti per imporsi con il punteggio di 7-5 6-2 sotto gli occhi dei genitori arrivati dall'Inghilterra per assistere alla semifinale della figlia.

(Nella foto l'olandese Anouk Kovermans)