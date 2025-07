Movida a Palermo, controlli interforze: identificate 210 persone

Proseguono i controlli delle forze dell'ordine nelle zone della movida di Palermo con particolare attenzione alla Vucciria, storico quartiere del centro storico. Polizia, Arma dei carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale hanno garantito la presenza nelle zone di corsoVittorio Emanuele e Via Roma, di piazza San Domenico, di via Argenteria, di via Paterna, di piazza Caracciolo e attorno agli assi viari di via Maccheronai, di discesa dei Giudici, di via Lattarini, di discesa Caracciolo, di via Gorizia, di via Cagliari, piazza Rivoluzione e via Garibaldi.Nel corso degli ultimi i servizi sono state identificate 210 persone, controllati 12 veicoli ed elevate 3 sanzioni al codice della strada.