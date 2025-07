Ragusani nel mondo, la prima serata incanta il pubblico di piazza Libertà

Una piazza Libertà calorosa, un cielo terso sopra Ragusa e l’orgoglio di un’intera comunità che da trent’anni celebra le sue eccellenze sparse per il mondo. Celebrata ieri sera, sabato 26 luglio, la trentesima edizione del Premio Ragusani nel Mondo con una prima serata solenne, emozionante e curata in ogni dettaglio, che ha dato ufficialmente il via a questo importante traguardo della kermesse ideata dall’omonima associazione “Ragusani nel Mondo”. A scandire l’inizio della manifestazione, un momento di altissimo profilo musicale: l’ingresso trionfale della Banda musicale della Marina Militare Italiana che ha eseguito l’inno nazionale davanti a un pubblico commosso e partecipe. Sul palco, guidati con garbo e ritmo dai conduttori Salvo Falcone e Caterina Gurrieri, si sono susseguiti momenti di memoria, racconti di vita, emozioni sincere e tanta bellezza, in una narrazione che ha unito passato e presente, radici e futuro. Dopo il benvenuto dei vertici dell’associazione – il presidente Salvatore Brinch, il direttore Sebastiano D’Angelo e il presidente onorario Franco Antoci, e di alcuni componenti del direttivo – si è entrati nel vivo con i vari riconoscimenti.

A ricevere il premio, figure di grande spessore che portano alto il nome del territorio ibleo nel mondo: l’oftalmologo Alberto Distefano, simbolo dell’emigrazione ragusana negli Stati Uniti; l’armatore di navi petrolifere Raffaele Brullo; Mirja Cartia d’Asero, figura manageriale di primo piano nell’economia nazionale; Antonino Ferrera, manager di caratura internazionale; e diversi protagonisti del mondo imprenditoriale come Vincenzo Venniro, Andrea Russo e il team di Sisifo rappresentato dal presidente Giuseppe Piccolo, dall’amministratore delegato Rosario Alescio e dal direttore della centrale di Ragusa, Maurizio Carnazza.