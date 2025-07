Nello Dipasquale (Pd): "Da Schifani disinteresse per italiani su Flottilla'

"L'irruzione dei soldat iisraeliani a bordo dell'Handala, l'imbarcazione gestita dal movimento filo-palestinese Freedom Flotilla e diretta a Gaza per portare cibo e aiuti umanitari, lascia veramente sgomenti. Tra i componenti dell'imbarcazione c'erano anche il siciliano Antonio Mazzeo e il barese Antonio La Picirella. Questo, però, non sembra preoccupare il presidente della Regione Renato Schifani".

Lo dice il deputato del Pd all'Ars Nello Dipasquale."Ricordo che, fino a qualche tempo fa - aggiunge Dipasquale -Schifani si indignava e piangeva per la morte dei migranti in mare. Ora, invece, ha smesso di farlo per compiacere il governo nazionale"."Schifani, anziché girarsi dall'altro lato, dovrebbe far sentire la sua voce al governo nazionale, che dovrebbe preoccuparsi per la presenza di due connazionali a bordo. Spero che il presidente della Regione - conclude Dipasquale - si attivi contattando il governo nazionale per chiedere il rilascio di tutti coloro che si trovavano a bordo dell'Handala".