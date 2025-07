Incendi a Modica, la Cna agroalimentare: risorse per risarcire aziende

Non solo solidarietà dalla Cna agroalimentare di Ragusa per le aziende distrutte o danneggiate dall'incendio di martedì scorso in contrada San Filippo di Modica. Le fiamme, nel giro di poche ore, hanno distrutto tutto quanto era stato costruito con fatica e con sudore: il riferimento è ai vivai Careno, alle cantine Frasca, alla sala trattenimenti Chimera oltre che al proprietario dell’azienda agricola confinante.

“Oltre alle forze dell’ordine – chiariscono i vertici Territoriali dei vari mestieri della Cna – ci preme sottolineare e ringraziare i privati che, con i loro trattori, hanno realizzato dei viali tagliafuoco che hanno contribuito a far sì che il rogo si spegnesse. Non era facile ma questo senso di solidarietà ha funzionato ed è servito a garantire delle risposte concrete”. Il presidente territoriale Cna Ragusa, Giampaolo Roccuzzo, mette in rilievo che “l’azione sinergica, anche dei volontari, è servita a fermare un incendio che, altrimenti, avrebbe rischiano di assumere proporzioni ancora più devastanti. Siamo vicini alle aziende colpite e siamo certi che a breve prenderà il via un’azione di ricostruzione delle stesse. Non è facile, a parole, provare a ripartire. Tra l’altro, quello degli incendi è un fenomeno che rischia di sfuggire di mano e che sta investendo molte aree dell'isola. Occorre urgentemente prevedere risorse importanti per sostenere da un lato la prevenzione e dall'altro ristori per aiutare le imprese a ricostruire la propria azienda attorno alle quali gira l'economia e la serenità di numerose famiglie. Auspichiamo che questa azione di ricostruzione che si intende attuare possa centrare il bersaglio”. Bisogna anche dire, però, che qualcosa, nella gestione dell'emergenza, non ha funzionato a dovere. In particolare ci si chiede ancora come mai non sia stato richiesto l'intervento di un elicottero o di un Canadair per lanci di acque e liquido ritardante dall'alto. Le cose, probabilmente, sarebbero andate diversamente e sarebbero supportati efficacemente Vigili del fuoco e volontari.