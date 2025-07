Favignana, due turisti cadono dagli scogli: salvati dalla Capitaneria

Un turista di 64 anni stamani è caduto da un costone alto circa 3 metri in prossimità di Cala del Preveto", a Favignana. Sul posto è intervenuta la guardia costiera. Le operazioni di recupero dell'uomo sono state rese difficili dal basso fondale e dalle condizioni del mare, molto mosso. Il turista ha riportato un forte trauma alla spalla e alla schiena. E' stato soccorso e trasferito in idroambulanza al porto di Favignana per le cure mediche necessarie.

Poco dopo un caso analogo a Cala del bue marino. Una turista minorenne è caduta tra gli scogli urtando la nuca.

Le operazioni di recupero dei militari della Guardia Costiera si sono rivelate ancora più complesse e difficoltose del primo caso a causa del forte vento e della presenza di onde di circa 2 metri. Anche in questo caso dopo il recupero la ferita è stata trasferita in idroambulanza presso il presidio medico più vicino.