Il Palermo supera di misura il Bra: il gol partita lo firma Di Franceco

Con un gol di Federico Di Francesco al 35° del primo tempo, il Palermo di Filippo Inzaghi si è imposto per 1-0 sul Bra, formazione che milita nel campionato di Serie C, nell'amichevole disputata oggi a Chatillon. Sempre oggi il club rosanero ha ufficializzato l'ingaggio del difensore Mattia Bani, prelevato a titolo definitivo dal Genoa.

Intanto nuovo rinforzo per il Palermo di Filippo Inzaghi. Il club rosanero, infatti, ha reso noto di "aver acquisito dal Genoa le prestazioni sportive di Mattia Bani. Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo legandosi al club di Viale del Fante con un contratto pluriennale. A Mattia il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero". Dopo una lunga trattativa, dunque, Bani ha firmato per il Palermo. Difensore classe 1993, in carriera ha vestito le maglie di Fortis Juventus, Reggiana, Pro Vercelli, Chievo, Bologna, Parma e Genoa.