Modica Calcio, al via le nuova stagione: raduno all'Airone

Inizia ufficialmente lunedì 28 luglio la nuova stagione del Modica Calcio: prenderà il via con il raduno del nuovo staff e della squadra presso il centro sportivo Airone. In una nota sulla pagina sociale del Modica, i vertici della società - Mattia Pitino e Luca Gugliotta - ringraziano la città di Modica per l’affetto, la stima e il sostegno dimostrati in queste settimane. "È stata un’estate intensa - affermano Pitino e Gugliotta - fatta di emozioni e convinzioni rafforzate: il Modica Calcio non è solo una squadra, ma un progetto collettivo, una missione condivisa, una promessa alla nostra comunità. E i primi segnali sono già sotto gli occhi di tutti:

un numero di abbonamenti mai raggiunto nelle stagioni passate e una risposta straordinaria da parte degli sponsor che hanno deciso di credere nel nostro progetto. A questo ritmo, siamo certi che anche il nuovo stadio farà registrare il record di spettatori. Un ringraziamento speciale va ai nostri tifosi, a chi ci sostiene a gran voce e a chi lo fa in silenzio ma con costanza". C'è grande attesa per vedere all'opera la squadra, sotto la direzione di Filippo Raciti (nella foto), dopo una prima campagna acquisti di notevole qualità.