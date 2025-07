Asp di Messina: una App per informare i familiari dei pazienti

L'Asp di Messina attiva in tutti i Pronto soccorso degli ospedali della provincia il progetto 'App continuità di cura', un servizio che ha l'obiettivo di migliorare la comunicazione tra il personale sanitario e i familiari dei pazienti, riducendo lo stress e prevenendo episodi di aggressione, sempre più frequenti nei contesti di emergenza. Il progetto è stato sviluppato dall'Unità operativa complessa controllo di gestione e sistemi informativi e statistici con il supporto del partner tecnologico Agile srl. 'App continuità di cura' è una piattaforma digitale multicanale, accessibile dai dispositivi mobili per il tramite di una web app e un sistema di messaggistica sms, che consente ai parenti dei pazienti di ricevere in tempo reale informazioni aggiornate sullo stato di salute, il percorso clinico e la posizione del proprio caro all'interno del Pronto soccorso. Il sistema garantisce la massima sicurezza e riservatezza dei dati, grazie a protocolli crittografati e accessi personalizzati. Tra le principali funzionalità: visualizzazione dello stato di presa in carico del paziente e relativo codice di priorità assegnato; aggiornamenti sul percorso di cura del paziente; notifiche automatiche via sms e web app; integrazione con i totem informativi presenti nelle sale d'attesa dei pronto soccorso; comunicazioni strutturate tra pazienti, familiari e personale sanitario. "Con App continuità di cura - dichiara il direttore generale dell'Asp di Messina Giuseppe Cuccì - vogliamo rafforzare la fiducia tra cittadini e operatori sanitari, offrendo uno strumento concreto di umanizzazione delle cure che permette di ridurre le tensioni nei momenti più delicati''. Il servizio attualmente attivato solo per i Pronto soccorso è parte di un progetto ben più ampio che prevede di fornire, a breve, ulteriori utili informazioni ai pazienti in regime di ricovero.