Ricordato tra Porticello e Palermo il commissario Montana vittima di mafia

Ricordato stamane, tra Porticello e Palermo, alla presenza di alte cariche civili e militari, tra cui il capo della polizia Vittorio Pisani, il commissario della polizia di Stato, Giuseppe Montana, ucciso 40 anni fa in un agguato mafioso, il 28 luglio 1985. Alle 11.30 l'omaggio nell'omonima piazza nel lungomare del borgo marinaro, dove e' stato ammazzato. A seguire la deposizione di una corona d'alloro alla Squadra mobile, nel capoluogo siciliano. Il capo della Catturandi di Palermo fu ucciso da colpi di arma da fuoco mentre, con la fidanzata, era al molo Porticello. Aveva solo 34 anni, ricorda la polizia di Stato, "credeva nella legalita', nel futuro delle nuove generazioni tanto da andare spesso nelle scuole a raccontare ai ragazzi storie di uomini coraggiosi che in Sicilia avevano tentato di sfidare la mafia, storie di uomini come lui".

"Nel quarantesimo anniversariodell'assassinio del Commissario Giuseppe Montana, che precedette di pochi giorni l'agguato mortale al Vicequestore Antonino Cassarà e all'Agente Roberto Antiochia, la Repubblica si inchina nel loro ricordo. Sono stati servitori dei valori della nostra comunità. Investigatori intelligenti e tenaci, hanno inflitto alla mafiac olpi durissimi, contribuendo all'arresto di latitanti pericolosi, alla conoscenza delle strutture criminali, al lavoro istruttorio di magistrati coraggiosi, dei quali furono collaboratori preziosi". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Giuseppe Montana - prosegue - fu tra i costruttori della sezione "catturandi" di Palermo, la cui azione diede colpi decisivi al mito della invulnerabilità dell'organizzazione mafiosa. Antonino Cassarà diede un importante supporto per istruire il Maxiprocesso, che mise a nudo le cosche e portò alla condanna della loro catena di complicità. Montana e Cassarà, insieme all'Agente della scorta Antiochia, simboli dell'impegno dello Stato, vennero uccisi perché la mafia li temeva. Le loro testimonianze di vita sono trasmesse ai più giovani perché possano crescere quei valori di legalità e giustizia che soli possono darci un futuro degno. Nel giorno della memoria, rinnovo la vicinanza e la solidarietà del Paese ai familiari, ai colleghi e a quanti furono loro amici".