Tennis, Arianna Tranchina della Wimbledon Floridia vince il torneo di quarta categoria

E' stata una finale fratricida quella che si è disputata al torneo di quarta categoria. E' stato un confronto aperto in casa Asd Wimbledon Floridia quello tra Arianna Tranchina e Teresa Sortino. A avere la meglio sui campi del Centro Tennis Siracusa, è stata Arianna Tranchina. La tennista ha regolata la suaavversaria in due set vincendo col cpunteggio di 6-2, 6-0. Una partita che non ha avuto storia.

Nelle semifinali giocate sabato, Tranchina aveva superato in 3 set, (1 - 6; 7-5; 6-2) Greta Carbone del Nuovo Circolo Augusta. L'altra finalista ha vinto a tavolino contro Carla Puglisi.

" Sono Felice per i miei allievi -dice l'istruttore di secondo livello Salvo Amenta dell'Asd Wimbledon - per il risultato raggiunto. Questa vittoria ci motiva a lavorare sempre con maggiore impegno".

(Nella foto Teresa Sortino con la vincitrice, Arianna Tranchina)