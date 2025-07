Anci su rete ospedaliera: non tiene conto dei servizi territoriali, sindaci non coinvolti

Nella seduta della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria convocata su richiesta di Anci Sicilia, l’associazione dei Comuni ribadirà "la necessità di una revisione della rete ospedaliera regionale che sia realmente integrata con la sanità territoriale". Secondo Anci Sicilia "la nuova proposta di revisione della rete ospedaliera siciliana presenta infatti un grave limite: l’assenza di un reale collegamento con le strutture e i servizi della sanità territoriale, che il decreto ministeriale 77/2022 individua come elemento essenziale per garantire prossimità, continuità delle cure e appropriatezza dell’assistenza". "Una revisione della rete ospedaliera che non tenga conto dell’integrazione con Case della comunità, Centrali operative territoriali, Ospedali di comunità e servizi domiciliari -sostiene Anci Sicilia - rischia di risultare parziale e inefficace, soprattutto in un contesto regionale caratterizzato da invecchiamento della popolazione e dalla diffusione delle patologie croniche. A ciò si aggiunge un metodo di lavoro che non ha garantito un reale coinvolgimento dei sindaci, figure riconosciute dall’ordinamento come autorità sanitarie locali. I momenti di confronto convocati su base provinciale, infatti, si sono limitati a una condivisione formale e non hanno offerto tempi e strumenti adeguati a consentire un contributo effettivo delle autonomie locali. L’impostazione seguita dall’Assessorato regionale alla Salute - aggiunge Anci Sicilia - pur tecnicamente dettagliata sul piano ospedaliero, non contempla alcuna reale integrazione con la rete territoriale né con la programmazione sociosanitaria, mancando totalmente una visione d’insieme che tenga conto del sistema sanitario nella sua interezza –ospedale, territorio e servizi sociali".