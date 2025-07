La sindaca di Avola Cannata offre il cero votivo alla Patrona Santa Venera

Una comunità unita dalla devozione e dalla gioia di ritrovarsi: così Avola ha celebrato ieri la sua Santa Patrona, Santa Venera, con una giornata intensa e ricca di emozioni, tra spiritualità, musica e spettacoli. I festeggiamenti hanno preso il via con la tradizionale Fiera di Santa Venera lungo il viale Pier Santi Mattarella, animando l’area urbana con colori, profumi e partecipazione popolare. Alle 19.30, nella Chiesa di Santa Venera, si è tenuta la Santa Messa solenne durante la quale il sindaco di Avola, Rossana Cannata, ha offerto alla Santa il cero votivo a nome dell’intera città. Un gesto carico di significato che ha rinnovato il legame profondo tra la comunità e la sua patrona. “Ti chiediamo di entrare nelle nostre case e di convertire la cattiveria in bontà, l’odio in amore, l’irruenza in pacatezza, il vizio in virtù… Questo cero, che accendo a nome della collettività, richiami il nostro impegno per essere autentici testimoni del Vangelo come lo fosti tu… o nostra Amata Patrona” – ha pregato il Sindaco Cannata, esprimendo la devozione di un’intera città. Alle 21, il Simulacro della Santa ha attraversato le vie cittadine in una sentita e partecipata processione, accompagnata da luci, canti e preghiere. A seguire, in Piazza Umberto I, si è svolto il tradizionale Concerto di Santa Venera, a cura della Banda Musicale “Città di Avola” diretta dal Maestro Sebastiano Bell’Arte, con la partecipazione del tenore Salvo Guastella e del soprano Claudia Corona. Grande emozione anche per lo spettacolo delle fontane danzanti “Magie di Luce”, che ha illuminato la piazza, regalando a cittadini e visitatori un momento di pura meraviglia. A chiudere la serata, sul sagrato della chiesa, la suggestiva proiezione videomapping ha raccontato in immagini e musica la storia e la devozione verso Santa Venera. I festeggiamenti proseguiranno questa sera, lunedì 28 luglio, alle 21.30 in piazza Umberto I, con uno spettacolo musicale d’eccezione: gli Eiffel 65 e il coinvolgente Party Anni ’90 Dance Show, per una serata all’insegna dell’energia e del divertimento. “Una festa che unisce fede e cultura, identità – ha dichiarato il Sindaco Cannata – che ci rende comunità viva e rinsalda il forte senso di appartenenza. Viva Santa Venera, viva Avola!”