Incidente autonomo sulla A19, mezzo pesante in fiamme ad Enna

A causa di un incidente autonomo che ha comportato la fuoriuscita di un mezzo pesante dal viadotto Gurgazzi (Km 120,300) con il mezzo che è successivamente andato in fiamme, è al momento chiusa l'autostrada A19 "Palermo-Catania" fra lo svincolo di Mulinello in direzione Palermo e lo svincolo di Enna in direzione Catania. Lo rende noto l'Anas, sottolineando in una nota che sono state istituite temporanee deviazioni lungo la strada statale 192 "Della Valle del Dittaino". Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, le Forze dell'Ordine, il personale del 118 e le squadre Anas per consentire il ripristino della regolare viabilità.