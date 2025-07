Marina di Modica, cresce l’attesa per Tappa Gold di beach volley

La macchina organizzativa è ormai al lavoro da diversi mesi. La splendida arena di Marina di Modica prende forma. Il conto alla rovescia è scattato. Da venerdì a domenica sbarca il Campionato Italiano di beach volley maschile e femminile, terza tappa Gold Fonzies. Il top del circus italiano torna quindi a calcare la sabbia modicana, a un anno di distanza dalla tappa degli Assoluti che decretò i vincitori dell’edizione precedente: Daniele Lupo e Ivan Zaytsev, nel maschile, e Alice Gradini e Federica Frasca, nel femminile, vinsero lo scorso anno davanti a una straordinaria cornice di pubblico. L’evento – organizzato da I Soci insieme con la Regione Siciliana e il Libero Consorzio Comunale di Ragusa con la collaborazione con il Comune di Modica – prenderà il via venerdì con le qualificazioni, che vedranno al via numerosi atleti siciliani determinati a entrare nel tabellone principale. E non mancheranno le stelle di uno sport che appassiona come pochi.