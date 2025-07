Il calendario di serie C, debutto in salita per Siracusa e Trapani: il Catania ospita il Foggia

La Lega Calcio ha reso noto i calendari del campionato di serie C. Il primo derby siciliano si gioca alla sesta giornata. Il 24 settembre al 'Provinciale' di Trapani sarà di scena il Catania. Altro derby stagionale, con le squadre già rotate, i giocherà all'ottava di campionato. Gli azzurri del Siracusa fanno visita al Catania di Mimmo Toscano. Il L'avvio del campionato, il prossimo 24 agosto, vede due delle tre formazioni isolane in salita. La matricola Siracusa farà visita alla Salernitana, formazione attrezzaata peril ritono in serie B, mentre il Trapani gioca fuori casa contro il Casarano. Il catania dovrà dimostrare il proprio valore in casa contro il Foggia.

1ª GIORNATA (ANDATA 24 Ago 2025 - RITORNO 4 Gen 2026)

Audace Cerignola-Picerno

Casarano-Trapani

Casertana-Team Altamura

Catania-Foggia

Crotone-Benevento

Giugliano-Potenza

Latina-Atalanta U23

Monopoli-Cosenza

Salernitana-Siracusa

Sorrento-Cavese

2ª GIORNATA (31 Ago 2025 - 11 Gen 2026)

Atalanta U23-Casarano

Picerno-Giugliano

Benevento-Casertana

Cavese-Catania

Cosenza-Salernitana

Foggia -Sorrento

Potenza-Audace Cerignola

Siracusa-Monopoli

Team Altamura-Crotone Trapani-Latina

3ª GIORNATA (7 Set 2025 - 18 Gen 2026)

Audace Cerignola-Siracusa

Casarano-Benevento

Casertana-Potenza

Catania-Monopoli

Crotone-Cosenza

Giugliano-Foggia

Latina-Picerno

Salernitana-Atalanta U23

Sorrento-Trapani

Team Altamura-Cavese

4ª GIORNATA (14 Set 2025 - 25 Gen 2026)

Atalanta U23-Team Altamura

Picerno-Casarano

Cavese-Giugliano

Cosenza-Catania

Foggia -Latina

Monopoli-Audace Cerignola

Potenza-Crotone

Salernitana-Sorrento

Siracusa-Benevento

Trapani-Casertana

5ª GIORNATA (21 Set 2025 - 1 Feb 2026)

Audace Cerignola-Foggia

Benevento-Atalanta U23

Casarano-Cavese

Casertana-Cosenza

Catania-Sorrento

Crotone-Siracusa

Giugliano-Salernitana

Latina-Monopoli

Potenza-Picerno

Team Altamura-Trapani

6ª GIORNATA (24 Set 2025 - 8 Feb 2026)

Atalanta U23-Crotone

Picerno-Benevento

Cavese-Latina

Cosenza-Giugliano

Foggia -Casertana

Monopoli-Team Altamura

Salernitana-Audace Cerignola

Siracusa-Potenza

Sorrento-Casarano

Trapani-Catania

7ª GIORNATA (28 Set 2025 - 11 Feb 2026)

Audace Cerignola-Catania

Picerno-Foggia

Benevento-Trapani

Casarano-Salernitana

Crotone-Casertana

Giugliano-Sorrento

Latina-Team Altamura

Monopoli-Cavese

Potenza-Atalanta U23

Siracusa-Cosenza

8ª GIORNATA (5 Ott 2025 - 15 Feb 2026)

Atalanta U23-Foggia

Audace Cerignola-Cosenza

Casertana-Casarano

Catania-Siracusa

Crotone-Picerno

Latina-Benevento

Salernitana-Cavese

Sorrento-Monopoli

Team Altamura-Potenza

Trapani-Giugliano

9ª GIORNATA (12 Ott 2025 - 22 Feb 2026)

Picerno-Casertana

Benevento-Team Altamura

Casarano-Audace Cerignola

Cavese-Trapani

Cosenza-Atalanta U23

Foggia -Crotone

Giugliano-Catania

Monopoli-Salernitana

Potenza-Latina

Siracusa-Sorrento

10ª GIORNATA (19 Ott 2025 - 1 Mar 2026)

Atalanta U23-Trapani

Audace Cerignola-Cavese

Benevento-Potenza

Casarano-Foggia

Casertana-Siracusa

Catania-Salernitana

Crotone-Monopoli

Latina-Giugliano

Sorrento-Cosenza

Team Altamura-Picerno

11ª GIORNATA (26 Ott 2025 - 4 Mar 2026)

Atalanta U23-Picerno

Catania-Benevento

Cavese-Crotone

Cosenza-Potenza

Foggia -Team Altamura

Monopoli-Giugliano

Salernitana-Casertana

Siracusa-Casarano

Sorrento-Latina

Trapani-Audace Cerignola

12ª GIORNATA (2 Nov 2025 - 8 Mar 2026)

Audace Cerignola-Atalanta U23

Picerno-Cavese

Benevento-Sorrento

Casarano-Monopoli

Casertana-Catania

Crotone-Trapani

Giugliano-Siracusa

Latina-Salernitana

Potenza-Foggia

Team Altamura-Cosenza

13ª GIORNATA (9 Nov 2025 - 15 Mar 2026)

Atalanta U23-Giugliano

Catania-Team Altamura

Cavese-Potenza

Cosenza-Casarano

Foggia -Benevento

Monopoli-Casertana

Salernitana-Crotone

Siracusa-Latina

Sorrento-Audace Cerignola

Trapani-Picerno

14ª GIORNATA (16 Nov 2025 - 22 Mar 2026)

Picerno-Siracusa

Benevento-Monopoli

Casarano-Catania

Casertana-Atalanta U23

Crotone-Sorrento

Foggia -Cavese

Giugliano-Audace Cerignola

Latina-Cosenza

Potenza-Trapani

Team Altamura-Salernitana

15ª GIORNATA (23 Nov 2025 - 29 Mar 2026)

Audace Cerignola-Crotone

Catania-Latina

Cavese-Atalanta U23

Cosenza-Benevento

Giugliano-Casarano

Monopoli-Picerno

Salernitana-Potenza

Siracusa-Team Altamura

Sorrento-Casertana

Trapani-Foggia

16ª GIORNATA (30 Nov 2025 - 4 Apr 2026)

Atalanta U23-Siracusa

Picerno-Catania

Benevento-Salernitana

Casertana-Cavese

Crotone-Giugliano

Foggia -Cosenza

Latina-Audace Cerignola

Potenza-Casarano

Team Altamura-Sorrento

Trapani-Monopoli

17ª GIORNATA (7 Dic 2025 - 12 Apr 2026)

Audace Cerignola-Casertana

Casarano-Latina

Catania-Crotone

Cavese-Benevento

Cosenza-Picerno

Giugliano-Team Altamura

Monopoli-Atalanta U23

Salernitana-Trapani

Siracusa-Foggia

Sorrento-Potenza

18ª GIORNATA (14 Dic 2025 - 19 Apr 2026)

Atalanta U23-Sorrento

Picerno-Salernitana

Benevento-Giugliano

Casertana-Latina

Cavese-Siracusa

Crotone-Casarano

Foggia -Monopoli

Potenza-Catania

Team Altamura-Audace Cerignola

Trapani-Cosenza

19ª GIORNATA (21 Dic 2025 - 26 Apr 2026)

Audace Cerignola-Benevento

Casarano-Team Altamura

Catania-Atalanta U23

Cosenza-Cavese

Giugliano-Casertana

Latina-Crotone

Monopoli-Potenza

Salernitana-Foggia

Siracusa-Trapani

Sorrento-Picerno