Medico scomparso nel Catanzarese, il figlio: indagate per omicidio

'L'iscrizione, da parte della Procura della Repubblica di una notizia di reato contro ignoti per sequestro di persona oomicidio: lo chiede Mario Blaganò, il figlio di Antonio, il medico 67enne scomparso il 25 luglio a Nocera Terinese (Catanzaro) e del quale non si hanno più notizie. Una richiesta motivata dal fatto di poter "attivare tutti gli accertamenti tecnici che non possono essere attivati se non c'è l'iscrizione di una notizia di reato"