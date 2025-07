Modica, tutela del litorale: no a cicche di sigarette sulle spiagge

Campagna di sensibilizzazione lanciata dall'amministrazione comunale di Modica contro l’indiscriminato abbandono delle cicche di sigarette sulle spiagge. "Gli arenili - afferma l'assessore all'Ambiente, Samuele Cannizzaro (nella foto) - non sono un posacenere ed è deleterio e colpevole far finta di nulla. Marina di Modica e Maganuco sono spiagge Bandiera blu, da tutelare, difendere e salvaguardare. Da proteggere. Le campagne di sensibilizzazione che abbiamo avviato, hanno il rispetto per l’ambiente come stella polare. Vogliamo evitare l’abbandono indiscriminato delle cicche di sigarette che vanno poi a finire a mare. Da qui l’idea di creare aree smoking free sulle nostre spiagge. Il banale gesto di gettare lì, in appositi contenitori la cicca di sigaretta, diventa fondamentale per salvaguardare il nostro patrimonio. Come Amministrazione ed Ufficio Ecologia, vogliamo dare forza ai comportamenti virtuosi. Un appello che faccio ai miei concittadini, ai commercianti: tuteliamo la bellezza che madre natura ci ha donato".