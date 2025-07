Galvagno, 'su indagine procura Palermo non ho sentito Meloni'

"Non ho sentito Giorgia Meloni, ma sento quotidianamente il coordinatore regionale Luca Sbardella, ho dato la massima disponibilità al collegio dei probiviri del partito dove sarò ascoltato, credo, tra domani e dopodomani.

Al momento non ho né una conclusione delle indagini né una richiesta di rinvio a giudizio, ripeto 'richiesta' che è cosa diversa dal rinvio a giudizio".

L'ha detto il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno nel corso della cerimonia del ventaglio a Palazzo dei Normanni, rispondendo ai giornalisti in merito all'indagine della procura di Palermo che riguarda nove persone, tra cui l'esponente di FdI.