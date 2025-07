Acate, addio alla signorina Silvana Toro: "portatrice" di buonumore e di umanità

Se n’è andata a 84 anni “l’icona acatese” dell’allegria. E ora ai suoi tantissimi amici che la ricordano con affetto sui social piace immaginare che sia morta con il sorriso in bocca, quell’espressione che rivelava la sua grande umanità.

Silvana Toro, la “signorina” per eccellenza del centro ibleo, è stata ritrovata senza vita, lunedì, nella vasca da bagno al primo piano dello storico palazzo di famiglia di Corso Indipendenza. Sono stati i vicini di casa ad allertare i carabinieri, che entrati nell’appartamento, hanno scoperto il cadavere.

Un improvviso malore non le avrebbe dato scampo qualche giorno prima senza avere la possibilità di chiedere aiuto. Nei giorni scorsi era stata soccorsa dopo una lieve caduta sulla terrazza, ma nulla faceva presagire la sua fine, anzi scherzava da par suo sul piccolo incidente.

Nessuno, però, quest’anno l’aveva vista a Marina di Acate, dove era solita trascorre l’estate e da tutti era stimata e benvoluta soprattutto per le sue battute divertenti e i suoi racconti coloriti di vita vissuta, a cominciare da quelli genovesi, città nella quale diceva di avere lavorato in una nota azienda editoriale.

A Silvana Toro piaceva tanto viaggiare e far parte di allegre comitive, frequentare la palestra per mantenersi in forma e ballare, dedicarsi al suo cagnolino e ai suoi pappagalli, ora dati in affidamento dai militari.

Spesso si inorgogliva descrivendo la storia dell’edificio del diciannovesimo secolo che (unico ad Acate) dispone di due sedili di pietra sul marciapiede e che ospitò anche il municipio mentre si svolgevano i lavori dell’attuale Palazzo di Città.

Era felice di ricordare che alcuni anni fa la sua casa era stata la location di un film girato interamente ad Acate e ne andava fiera. La sua schiettezza, la sua voglia di vivere non saranno dimenticate.